Ziraat'e Halkbank'tan genel müdür geliyor

T24 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar istifa etmesi üzerine göreve Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirildi.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar sürpriz bir şekilde görevinden istifa etti. Çağlar'ın BDDK'da bir pozisyon üstlenmesi bekleniyor. Atamaya yönelik kararname imzaya açıldı.



Çağlar'ın yerine Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirildi. Hüseyin Aydın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyor.



Halkbank'ta Aydın'ın yerine bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan atandı.



Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında şöyle denildi:



''Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olmak üzere 15 Temmuz 2011 Cuma günü ve saat 14.00 itibariyle görevinden ayrılacaktır. Hüseyin Aydın'ın yerine Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan, aynı tarih ve saat itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başlayacaktır.''



Hüseyin Aydın kimdir?



Hüseyin Aydın 01.07.1959 tarihinde Borçka/ARTVİN’de doğdu.

Ankara İ.T.İ.A Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, aynı Kurumda, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mulga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.



14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinden itibaren bankada yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürülüğü görevlerinde bulundu.

Uzbekistan Türkish Bank Denetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Macaristan Halk Bankası ve Fintek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Aydın, Almanca biliyor.







Halk Bankası'na Süleyman Aslan





Halk Bankası Genel Müdürlüğüne halen bankanın Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Süleyman Aslan getirildi.





Aslan kimdir?



Süleyman Aslan, Osmancık/Çorum’da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1992 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu'nda başladı ve aynı bankada Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcılığı, Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Son olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak çalıştı.



