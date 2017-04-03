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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak

03 Nisan 2017 14:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Bu arada, çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

Yarı final eşleşmeleri

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.

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