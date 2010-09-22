-ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA TOPLU SONUÇLAR ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kademe mücadelesinde 12 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle: Akçabaat Sebatspor-Keçiörengücü.........( 4 - 3 ) Hacettepe-Boluspor......................( 2 - 1 ) Giresunspor-Bandırmaspor................( 0 - 1 ) Mersin İdmanyurdu-Torbalıspor...........( 3 - 2 ) Darıca Gençlerbirliği-Dardanelspor......( 0 - 1 ) Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor.....( 1 - 0 ) Beypazarı Şekerspor-Balıkesirspor.......( 2 - 0 ) Menemen Belediyespor-Belediye Vanspor...( 1 - 0 ) 1461 Trabzonspor-Samsunspor.............( 1 - 2 ) Türk Telekomspor-Güngören Belediyespor..( 4 - 2 ) Orduspor-İskenderun Demirçelikspor......( 2 - 0 ) Konya Torku Şekerspor-Altay.............( 3 - 1 ) İkinci kademe kura çekiminde bay çeken Tokatspor, play-off eleme maçlarına direkt katılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kademeyi geçen 18 takım ''Play-Off Eleme Müsabakaları''na yükseldi. Bu turda, geçen sezon Süper Lig'de puan sıralamasında 4. olan ve 6 ile 15. sıralar arasında yer alan toplam 11 takımın yanı sıra yine geçen sezon Süper Lig'e yükselen 3 takım mücadeleye katılacak. ''Play-Off Eleme Müsabakaları'' da tek maç eleme usulü oynanacak ve turu geçen 16 takım gruplara katılmaya hak kazanacak.