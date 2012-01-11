Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 3. kademe eleme maçları, Bursaspor ve Galatasaray'ın dün aldıkları galibiyetler sonrası, bugün de 5 karşılaşma ile devam etti. Boluspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla sürprize imza atarken, Bugsaşspor da Manisaspor'u 2-1 geçerek bir üst tura yükseldi. Eskişehirspor Eyüpsporu 3-2, Kayserispor Akhisar Belediyespor'u 1-0, Antalyaspor da Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yenerek tur atladı. Kupada Trabzonspor evinde Güngören Belediyespor'la, Mersin İdmanyurdu Sivasspor'la, Beşiktaş Gaziantep Belediye'yle, Samsunspor Orduspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe yarın evinde Konya Torku Şekerspor'u ağırlarken, Çaykur Rizespor da Gaziantepspor'la karşılaşacak.









Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçlarında 7 karşılaşma sona erdi.

Uzatmalarda Bolu: 3-2



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Boluspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Boluspor ve Gençlerbirliği Bolu Atatürk Stad'ında karşı karşıya geldi.





Maçın ilk yarısı iki takımında atakları sonuç vermeyince ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sona erdi.



İkinci yarının başlamasıyla 48. dakikada Orhan Ak Boluspor'u Gençlerbirliği önünde 1-0 öne geçirdi.Son dakikalarda Debatik Curri'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitince maç uzatmalara gitti.



Uzatmalarda 98.dakikada Ferhat Kiraz'ın attığı golle Boluspor skoru 2-1'e taşıdı. Gençlerbirliği oyuncusu Herve Tum 112. dakikada takımına beraberlik golünü kazandırdı. Yaklaşık 5 dakika sonra Orhan Ak kendisinin 2. takımınınsa 3. golünü kaydetti.



Bu sonucun ardından Boluspor tur atladı.

Es Es sürprize izin vermedi: 2-3



Türkiye Kupası 3. kademe maçında Eskişehirspor deplasmanda Eyüpspor'u 3-2 yendi ve tur atladı.



Türkiye Kupası 3. kademe maçında Eskişehirspor ile Eyüpspor İstanbul'da karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Eyüpspor, Savaş Esen'in penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu 55.dakikada takımını öne geçirdi.



76.dakikada Diego Angelo'nun golü ile Ersun Yanal'ın talebeleri farkı bire indirdi.

Kayseri zorlandı: 0-1



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Akhisar Bld Genç. evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Akhisar Bld Genç. ve Kayserispor Akhisar Belediye'de karşı karşıya geldi.





Maçın ilk yarısı iki takımında atakları sonuç vermeyince ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sona erdi.



İkinci yarıda 76. dakikada Emir Kujovic Kayserispor'u Akhisar Bld Genç. önünde 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi, 1-0.



Bu sonucun ardından Kayserispor tur atladı.

Bugsaş sürprizi: 2-1



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Bugsaş Spor evinde Manisaspor'u 2-1 mağlup etti.



Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Bugsaş Spor Kemal Özdeş Stadyumunda Manisaspor ile karşı karşıya geldi.





Maçın 18. dakikasında konuk ekip Manisaspor Ariza Makukula ile 1-0 öne geçti. Bugsaş Spor 43.dakikada Yaşar Çetin ile Manisaspor'a cevap verdi. İlk yarı 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.



İkinci yarı başlar başlamaz Bugsaş Spor Ferhat Çökmüş'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi, 2-1.



Bu skor sonucunda Manisaspor elendi.

Antalya rahat turladı: 1-3



Türkiye Kupası 3. kademe maçında Antalyaspor deplasmanda Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yeni ve tur atladı.



Türkiye Kupası 3. kademe maçında Gaziosmanpaşa Antalyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi.



Maçın 13 dakikasında Yılmaz Özeren ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Ivan Radeljic, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda 51.dakikada yine Ivan Radeljic, konuk ekibi 2-1 öne geçiren golü attı.



73.dakikada Kenan Özer Antalyaspor'a iki farklı galibiyeti getiren golü attı ve Antalyaspor maçı 3-1 kazanarak kupada 4. tura yükselen takım oldu.

Şova devam!



Ligde 8'de 8 yapan Cim Bom, seriyi kupaya da taşıdı. Yedeklerle çıktığı Adana Demirspor karşısında birçok pozisyon veren Cim Bom; Ayhan, Engin ve Sercan'ın (2) golleriyle farka gitti.



Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş’ın futbola başladığı takım olan Adana Demirspor, Türk Telekom Arena’ya müthiş bir seyirci desteğiyle çıkarken, Galatasaray sahada yedeklerle yer aldı. Ligde yaptığı 8’de 8’lik seriyi Türkiye Kupası’na da taşımak isteyen Sarı-Kırmızılılar, rakibine iki yarıda da birçok pozisyon verirken tecrübesini konuşturdu ve Ayhan’la perdeyi açtı. Engin Baytar farkı ikiye çıkarırken, Sercan’ın iki golü durumu 4-0’a getirdi. Erçağ’ın golü Adana’yı biraz olsun umutlandırsa da, kalesinde devleşen Ufuk olası bir sıkıntı yaşanmasını önledi. Sabri’ye tribün desteği İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Mertan, Okan ve Berk beğeni toplarken, Samsunspor maçından sonra eleştirilerin odak noktası haline gelen Sabri’ye, Galatasaray tribünleri büyük destek verdi. Milli futbolcu maç bitiminde de tribünlere çağrıldı.



Aykut’la birlikte ilk 11 için mücadele verirken formayı Muslera’ya kaptıran Ufuk, kupa sınavında uzun süre sonra şans buldu. Genç file bekçisi, hem karşı karşıya pozisyonlarda hem de uzaktan şutlarda oldukça başarılıydı. Ufuk’un nefis kurtarışları, farklı skora rağmen olası bir sürpriz yaşanmasını önledi.



Aslan’da genç oyuncuların performansı merakla bekleniyordu. Ancak yılların tecrübesi Ayhan, 45 dakika forma giymesine rağmen sahanın yıldızı oldu. İlerlemiş yaşına rağmen önde pres yapan, top dağıtan ve Sercan’ın asistini nefis bir golle süsleyen Ayhan, hocası Terim’den tam not aldı.



Galatasaray altyapısına sezon başında Frankfurt’tan takviye edilen Okan Derici, dün Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sahneye çıktı. 18 yaşındaki forvet, ikinci yarıda Engin Baytar’in yerine oyuna dahil olurken, heyecanlı bir görüntü sergiledi ve etkili olamadı. 16 yaşındaki Berk Yıldız da ilk defa şans buldu.







83'te Burhan Eşer Eskişehirspor'a beraberliği getiren golü kaydetti, 2-2. 88.dakikada Pele Kırmızı Siyahlı takıma turu getiren golü attı.ve Eskişehirspor 2-0 mağlup duruma düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı ve Kupa'da 4. tura yükseldi.

Timsah parçaladı: 4-1



Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Şanlıurfaspor'u konuk eden Bursaspor,ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini yıktı.



Bursaspor, 2012’deki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda 2. Lig takımlarından Şanlıurfa’yı konuk eden Timsah, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini devirdi. 7. dakikada Ozan penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmadan gelen Ömer düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.



17’de Ömer topu kale önüne çıkardı, Turgay’a dokunmak yetti: 2-0. 27’de Mehmet sağdan korneri kullandı.



İyi yükselen Serdar kafayla ağları havalandırdı: 3-0. 28’de Sami soldan ortaladı. İlhan gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1. 30’da Turgay kaleye uzak mesafeden çok sert vurdu ve ikinci kez kaleciyi avladı: 4-1.