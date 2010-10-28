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Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SONUÇLAR ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 00:44

-ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SONUÇLAR  ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası play-off mücadelesinde bugün 12 maç yapıldı. Play-off maçları yarın oynanacak Karşıyaka-Kayserispor ve Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu müsabakalarıyla tamamlanacak. Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Eskişehirspor-Denizlispor......................( 1 - 2 ) Ankaragücü-Tokatspor...........................( 3 - 1 ) Konyaspor-Bucaspor.............................( 0 - 1 ) Sivasspor-Manisaspor...........................( 1 - 2 ) Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor......( 1 - 3 ) Gaziantepspor-Türk Telekomspor.................( 4 - 0 ) İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor..( 1 - 0 ) Orduspor-Medical Park Antalyaspor..............( 1 - 2 ) Menemen Belediyespor-Kasımpaşa.................( 1 - 4 ) Yeni Malatyaspor-Hacettepespor.................( 2 - 0 ) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor...( 2 - 0 ) Kırıkhanspor-Bandırmaspor......................( 5 - 4 ) Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları İstanbul'daki Ataköy Olimpiyatevi'nde cuma günü saat 13.00'te çekilecek.

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