Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş Manisaspor ile, Fenerbahçe Adana Demirspor ile, Galatasaray Sivas Belediyespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

İşte eşleşmeler

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Karabükspor - İstanbulspor

Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Kahramanmaraşspor - Başakşehir

Giresunspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Akhisarspor

Sivasspor - Bucaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Batman Petrolspor - Konyaspor

Beşiktaş - Manisaspor

Format değişmişti

Türkiye Kupası'nda sezon başında format değişikliğine gidildi ve grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa, eleme sistemi ile oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Türkiye Kupası Statüsü'nü göre kupada 5 eleme turunun ardından son 16 turu müsabakaları oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmelerinin ardından kupa sahibini bulacak.

Kupada ilk 4 tur tek maç üzerinden oynandı. Diğer turlarda ise çift maçlı eleme usulü olacak.