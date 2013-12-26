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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekildi.

26 Aralık 2013 08:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekildi. Galatasaray; B Grubu'nda Medical Park Antalyaspor, Tokatspor ve Elazığspor ile eşleşti. A Grubu ise, Bursaspor, Eskişehirspor, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'dan oluştu.

Kura çekimine 5. tur maçları sonunda rakiplerini eleyen kulüplerden Bursaspor, Eskişehirspor, Galatasaray ve Medical Park Antalyaspor seri başı olarak katıldı. Kura çekiminde yer alan diğer takımlar ise Akhisar Belediye ve Gençlik Spor, Elazığspor, Sivasspor ve Tokatspor'du.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4 takımlı 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları sonunda ilk iki sırayı alan 4 takım, çapraz eşleşme yöntemi ile yarı finale yükselecek.
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Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmaların ardından kazanan iki takım Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

A GRUBU

1-) Bursaspor
2-) Eskişehirspor
3-) Sivasspor
4-) Akhisar Belediyespor

B GRUBU

1-) Galatasaray
2-) Medical Park Antalyaspor
3-) Tokatspor
4-) Elazığspor

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