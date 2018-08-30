Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur maçları dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği turda sonuçlar şöyle;
Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK: 1 - 0
Karadeniz Ereğli Belediye - 1074 Çankırıspor: 3 - 2
Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3 - 1
Sinpospor - Ünye 1957: 4 - 2 (Penaltılarla)
Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor: 3 - 2
Iğdır Es Spor - Ağrı 1970 SK: 1 - 0
Serhat Ardahan - Sarıkamış Gençlerbirliği: 0 - 3
Yüksekova Belediyespor - Muş Menderesspor: 2 - 0
Bitlis Özgüzeldere - Mardin BŞBld.: 2 - 1
1955 Batman Belediyespor - Siirt İl Özel İdare: 3 - 4 (Penaltılarla)
Dersim 62 Spor - Karlıova Yıldırımspor: 4 - 1
68 Aksaray Belediyespor - Mut İdmanyurdu Belediye: 2 - 1
Gaziosmanpaşa - Edirnespor: 1 - 0
Çengelköyspor - Çerkezköy 1911: 2 - 0
Altınova Belediyespor - Çayırovaspor: 3 - 4
Bozüyük Vitraspor - Belediye Derincespor: 3 - 2
Maltepespor - Beylerbeyi: 1 - 0
Yeniçağaspor - Bartınspor: 0 - 2
Kütahyaspor - Ödemiş Spor: 3 - 2
Bucak Bld.Oğuzhan - Bigaspor: 2 - 1
Isparta Davrazspor - Denizli Kale Belediye: 0 - 1
(DHA)