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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları tamamlandı

Dün ve bugün oynanan maçlarda üst tura yükselen ekipler belli oldu

30 Ağustos 2018 00:06

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur maçları dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 

Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği turda sonuçlar şöyle;

Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK: 1 - 0    

Karadeniz Ereğli Belediye - 1074 Çankırıspor: 3 - 2

Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3 - 1

Sinpospor - Ünye 1957: 4 - 2 (Penaltılarla)

Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor: 3 - 2

Iğdır Es Spor - Ağrı 1970 SK: 1 - 0

Serhat Ardahan - Sarıkamış Gençlerbirliği: 0 - 3    

Yüksekova Belediyespor - Muş Menderesspor: 2 - 0    

Bitlis Özgüzeldere - Mardin BŞBld.: 2 - 1

1955 Batman Belediyespor - Siirt İl Özel İdare: 3 - 4 (Penaltılarla)

Dersim 62 Spor - Karlıova Yıldırımspor: 4 - 1

68 Aksaray Belediyespor - Mut İdmanyurdu Belediye: 2 - 1

Gaziosmanpaşa - Edirnespor: 1 - 0

Çengelköyspor - Çerkezköy 1911: 2 - 0    

Altınova Belediyespor - Çayırovaspor: 3 - 4

Bozüyük Vitraspor - Belediye Derincespor: 3 - 2

Maltepespor - Beylerbeyi: 1 - 0    

Yeniçağaspor - Bartınspor: 0 - 2

Kütahyaspor - Ödemiş Spor: 3 - 2    

Bucak Bld.Oğuzhan - Bigaspor: 2 - 1

Isparta Davrazspor - Denizli Kale Belediye: 0 - 1

(DHA)

 

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