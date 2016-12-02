Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında ilk hafta heyecanı geride kaldı.
Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği kupada ilk hafta sonuçları şöyle:
A Grubu
Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 4-1
Osmanlıspor-Gaziantepspor: 2-1
B Grubu
Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2
Çaykur Rizespor-İnegölspor: 5-0
C Grubu
Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2
D Grubu
Kayserispor-Boluspor: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-2
E Grubu
Tuzlaspor-24 Erzincanspor: 4-0
Galatasaray-Elazığspor: 1-1
F Grubu
Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Sivasspor-Göztepe: 0-1
G Grubu
Ümraniyespor-Aydınspor 1923: 3-1
Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 3-3
H Grubu
Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor: 0-4
Trabzonspor-Gümüşhanespor: 1-2.