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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray ise berabere kaldı

02 Aralık 2016 12:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında ilk hafta heyecanı geride kaldı.

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği kupada ilk hafta sonuçları şöyle:

A Grubu

Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 4-1

Osmanlıspor-Gaziantepspor: 2-1

B Grubu

Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2

Çaykur Rizespor-İnegölspor: 5-0

C Grubu

Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

D Grubu

Kayserispor-Boluspor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-2

E Grubu

Tuzlaspor-24 Erzincanspor: 4-0

Galatasaray-Elazığspor: 1-1

F Grubu

Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Sivasspor-Göztepe: 0-1

G Grubu

Ümraniyespor-Aydınspor 1923: 3-1

Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 3-3

H Grubu

Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor: 0-4

Trabzonspor-Gümüşhanespor: 1-2.

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