Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Atiker Konyaspor oldu. İstanbul'daki maçı 3-2 kaybeden Yeşil-Beyazlılar, rövanşta Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Atiker Konyaspor sahasındaKasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleye Konyaspor hızlı başladı. 18. dakikada korner vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde oluşan pozisyonda hakem Ali Palabıyık, Ali Çamdalı'nın şutunda Veigneau'nün topa elle dokunduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Bajic golü attı ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

36'da Volkan Fındıklı'dan sıyrılan Turgut Doğan, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Serkan Kırıntılı mutlak golü önleyerek topun kornere gitmesini sağladı. 4 dakika sonra ise Fofana'nın enfes şutunu Ramazan topu müthiş tokatlayarak kornere çeldi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da kontrollü başladı.57'de Kasımpaşa savunmasının büyük hatasında Ömer Ali kaleyi düşündü, Ramazan gole izin vermedi. Dönen topu alan Bajic, Ramazan'ı çalımlayarak şutunu çekti ve durumu 2-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor adını finale yazdıran taraf oldu. Bu arada Kasımpaşa'da 90. dakikada Turgut Doğan Şahin rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Milosevic), Hadziahmetovic, Fofana (Dk. 82 Selim Ay), Bajic (Dk. 89 Hora)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Guanca), Sadiku, Pavelka (Dk. 59 Tunay Torun), Castro, Eduok (Dk. 59 Batuhan Altuntaş), Turgut Doğan Şahin

GOLLER: Dk. 18 (Penaltıdan) ve 57 Bajic (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro, (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic, Dk. 55 Douglas, Dk. 87 Jonsson, Dk. 90+6 Hora (Atiker Konyaspor)