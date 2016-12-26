Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta 27 Aralık'ta oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları 27, 28 ve 29 Aralık günü oynanacak.
27 Aralık Salı
12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor (Kırklareli Atatürk)
16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi)
20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)
16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)