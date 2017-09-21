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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da günün maçları tamamlandı

21 Eylül 2017 01:42

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur\'da günün maçları tamamlandı.
Sonuçlar şu şekilde:
İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2
Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor: 4-4 (P-Gümüşhane)
Batman Petrolspor - Göztepe: 3-1
Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor: 2-4
Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük: 1-2
Hatayspor - Ergene Velimeşespor: 1-0
Kozan Belediyespor - Adanaspor: 1-3
Hacettepe - Yeni Altındağ Belediyespor: 1-2
Keçieröngücü - Silivrispor: 3-1
Kastamonuspor 1966 - Ofspor: 1-3
Denizlispor - Düzcespor: 1-0
Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor: 1-0
Bergama Belediyespor - Sarıyer: 0-2
Yeşil Bursa - Karşıyaka: 3-1
Kocaeli Birlikspor - Edirnespor: 2-2 (P-Edirne)
Akın Çorap Giresunspor - Cizrespor: 3-1
Altay - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 0-0 (P-Erzurumspor)
Adana Demirspor - Bayrampaşa: 3-0
Gaziantepspor - Tire 1922: 0-3
Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Bucaspor - Pendikspor: 2-0
Manisaspor - Arsinspor: 4-1
Samsunspor - Ankara Demirspor: 3-3 (P-Ankara Demir)
Fethiyespor - Nazilli Belediyespor: 2-0
Bursaspor - Tarsus İdmanyurdu: 4-0

*Kazanan takımlar tur atladı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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