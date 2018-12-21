Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kura çekimi, saat 11:00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı gerçekleştirildi. Kura sonrası Fenerbahçe Ümraniyespor, Galatasaray Boluspor, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019’da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019’da oynanacak.

İşte kura çekimi sonrası eşleşmeler:

Ümraniyespor – Fenerbahçe

Boluspor – Galatasaray

Yeni Malatya – Bodrumspor

Antalyaspor – Gözetepe

Medipol Başakşehir – Hatayspor

Trabzonspor – Balıkesirspor

Kayserispor – Akhisarspor

Alanyaspor – Kasımpaşa