Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Atiker Konyaspor ile eşleşen Galatasaray ilk maçını deplasmanda oynayacak

Beşiktaş, ilk maçta Gençlerbirliği\'ni konuk edecek

Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor deplasmanına gidecek

Turun diğer eşleşmesi ise Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor oldu

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda gerçekleştirilen kura çekimine Son 16 Tur\'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor / Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe / Beşiktaş - Gençlerbirliği

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat\'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir\'de yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kura çekiminden görüntüler

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