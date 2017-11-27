Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur heyecanı başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda 5\'inci Tur heyecanı yarın oynanacak maçlarla start alıyor.
32 takımın mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur maçlarında yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
13:00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği (Hakan CEYLAN)
14:30 Beşiktaş - Grangmedical Manisaspor (Bahattin ŞİMŞEK)
14:45 Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Abdullah YILMAZ)
18:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Barış ŞİMŞEK)
20:30 Galatasaray - Sivas Belediyespor (Suat ARSLANBOĞA)