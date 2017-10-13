Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur maç programı belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turu\'nun maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası 4\'üncü Turu karşılaşmalarının programı şu şekilde:

24 EKİM SALI

13.00 Sarıyer - Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Altınordu - Kars 36 Spor (Bornova)

17.00 Kasımpaşa - Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fethiyespor - Adanaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)

25 EKİM ÇARŞAMBA

13.00 Ofspor - Evkur Yeni Malatyaspor (İsmet Gürbüz Civelek)

13.00 Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor

13.00 Eyüpspor - Gümüşhanespor

13.00 İstanbulspor - Afjet Afyonspor

13.00 Batman Petrolspor - Denizlispor(Batman 16 Mayıs Şehir)

14.30 Çorum Belediyespor - Trabzonspor(Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)

16.30 Elazığspor - Sivas Belediyespor(Elazığ Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor(Yeni 4 Eylül)

19.00 Bucaspor - Amed Sportif Faaliyetler(Yeni Buca)

19.00 Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor(Gaziantep)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor(Kazım Karabekir)

20.30 Osmanlıspor - Ottocool Karagümrük(Osmanlı)

26 EKİM PERŞEMBE

13.00 Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor (Ankara Cebeci)

14.30 Yeşil Bursa - Kayserispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

17.00 Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)

18.30 Grandmedical Manisaspor - Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)