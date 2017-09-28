Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı.
Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.
24-25-26 ekim\'de oynanacak ve tek maç şeklinde olacak Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları şu şekilde:
Fethiyespor - Adanaspor
Grandmedical Manisaspor - Hatayspor
Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü
Bucaspor - Amed Sportif
Kasımpaşa - Niğde Belediyespor
Sarıyer - Adana Demirspor
Osmanlıspor - Ottocool Karagümrükspor
Eyüpspor - Gümüşhanespor
Teleset Mobilya Akhisarspor - 24Erzincanspor
Batman Petrol - Denizlispor
Gazişehir Gaziantep - Ankara Demirspor
Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor
Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor
Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor
Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor
Sivasspor - Kızılcabölükspor
Çorum Belediyespor - Trabzonspor
Altınordu - Kars 36 Spor
Ofspor - Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor
Yeşil Bursa - Kayserispor
İstanbulspor - Afjet Afyonspor
Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor
Elazığspor - Sivas Belediye Spor
Ziraat Türkiye Kupası\'nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017\'de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig\'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15\'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kura çekiminden detaylar
İSTANBUL / DHA