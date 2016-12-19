Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 3. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
20 Aralık Salı
12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)
14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ Atatürk)
18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)
21 Aralık Çarşamba
12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)
14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)
16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)
18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)
20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)
22 Aralık Perşembe
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)
16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)
20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)