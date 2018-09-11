Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turu başladı

İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçları bugün oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Ofspor - 1461 Trabzon: 1 (2) - (4) 1

Pazarspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor: 2-0

Karaköprü Belediyespor - Dersim 62 Spor: 2-3

Iğdır Es Spor - Bitlis Özgüzeldere: 0-1

Bucak Bld. Oğuzhanspor - Kızılcabölükspor: 3-1

Payasspor - Kozan Belediyespor: 0 (4) - (1) 0

Ankara Adliyespor - Bozüyük Vitraspor: 0 (3) - (4) 0