Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turu başladı

İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçları bugün oynanan 7 karşılaşma ile başladı.
Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Ofspor - 1461 Trabzon: 1 (2) - (4) 1
Pazarspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor: 2-0
Karaköprü Belediyespor - Dersim 62 Spor: 2-3
Iğdır Es Spor - Bitlis Özgüzeldere: 0-1
Bucak Bld. Oğuzhanspor - Kızılcabölükspor: 3-1
Payasspor - Kozan Belediyespor: 0 (4) - (1) 0
Ankara Adliyespor - Bozüyük Vitraspor: 0 (3) - (4) 0