Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kuraları çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.

İkinci turda, birinci tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 53 olmak üzere toplam 74 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 11-12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:

Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor

Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor

Iğdıresspor-Bitlis Özgülderespor

Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliğispor

Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor

Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor

Ofspor-1461 Trabzon

Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 Spor

Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954

Payasspor-Kozan Belediyespor

Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor

Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor

Sinopspor-Yeni Orduspor

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor

Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor

Kemerspor 2003-Muğlaspor

Serik Belediyespor-Kale Belediyespor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor

Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor

Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor

Körfezspor-Düzcespor

Kocaelispor-Gölcükspor

Bartınspor-Çayırovaspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor

Nazilli Belediyespor-Karşıyaka

Tire 1922-Turgutluspor

Bergama Belediyespor-Bucaspor

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları

Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor

Bağcılarspor-HKİ Çatalcaspor

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor

Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor

Silivrispor-Alibeyköyspor