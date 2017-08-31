Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları devam ediyor 

İSTANBUL-(DHA) Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi. Kupada yapılan 28 maçta alınan toplu sonuçlar şöyle:
Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)
1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)
Ofspor-Yomraspor: 2-1
Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2
12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)
Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2
Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Kocaelispor: 1-0
Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)
Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0
Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2
Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4
68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1
Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0
Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3
Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2
Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1
Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1
Tire 1922-Turgutluspor: 2-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2
Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1
Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1
Karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar kupada 3. tura yükseldi. Kupada yarın Baysal İnşaat Düzyurtspor ile Artvin Hopaspor arasında yapılacak maçla 2. tur müsabakaları tamamlanacak.