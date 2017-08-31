Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları devam ediyor 

İSTANBUL-(DHA) Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi. Kupada yapılan 28 maçta alınan toplu sonuçlar şöyle:

Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)

1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)

Ofspor-Yomraspor: 2-1

Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2

12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)

Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2

Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Düzcespor-Kocaelispor: 1-0

Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)

Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0

Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2

Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4

68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1

Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0

Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3

Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2

Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1

Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1

Tire 1922-Turgutluspor: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2

Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1

Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1

Karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar kupada 3. tura yükseldi. Kupada yarın Baysal İnşaat Düzyurtspor ile Artvin Hopaspor arasında yapılacak maçla 2. tur müsabakaları tamamlanacak.

