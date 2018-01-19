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Spor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde derbi ihtimali!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

19 Ocak 2018 18:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi.
İşte eşleşmeler;

Teleset Mobilya Akhisarspor -Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Yarı final eşleşmeleri:

Teleset Mobilya Akhisarspor -Kayserispor / Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe / Beşiktaş - Gençlerbirliği

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

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