Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde derbi ihtimali!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi.

İşte eşleşmeler;



Teleset Mobilya Akhisarspor -Kayserispor



Atiker Konyaspor - Galatasaray



Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe



Beşiktaş - Gençlerbirliği

Yarı final eşleşmeleri:

Teleset Mobilya Akhisarspor -Kayserispor / Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe / Beşiktaş - Gençlerbirliği

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.