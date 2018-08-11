Ziraat Türkiye Kupası takvimi belirlendi

İSTANBUL, (DHA)
Ziraat Türkiye Kupası\'nda yeni sezonun maç takvimi açıklandı.
TFF\'den yapılan açıklamada 29 Ağustos\'ta 42 amatör takımının katılımıyla tek maç üzerinden 1\'inci eleme turunun oynanmasıyla başlayacak olan Türkiye Kupası, 16 mayıs tarihindeki finalle sona erecek.
Türkiye Kupası\'nın maç takvimi şu şekilde;
1. tur: 29 Ağustos
2. tur: 12 Eylül
3. tur: 25-26-27 Eylül
4. tur: 30-31 Ekim, 1 Kasım
5. tur ilk maçlar: 4-5-6 Aralık
5. tur ikinci maçlar: 18-19-20 Aralık
Son 16 turu ilk maçlar: 15-16-17 Ocak 2019
Son 16 turu ikinci maçlar: 22-23-24 Ocak 2019
Çeyrek final ilk maçlar: 5-6-7 Şubat 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 26-27-28 Şubat 2019
Yarı final ilk maçlar: 3 Nisan 2019
Yarı final ikinci maçlar: 24 Nisan 2019
Final: 16 Mayıs 2019