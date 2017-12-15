Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Osmanlıspor ile Galatasaray, Bucaspor ile Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti.
Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş-Osmanlıspor
Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray-Bucaspor
Kayserispor-Antalyaspor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Bursaspor
Atiker Konyaspor-Trabzonspor