Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı; Alanyaspor'un konuğu Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan katılan Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkma çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

Alanyaspor ise 4. turda Osmaniyespor'u, 5. turda Mardin 1969'u, son 16 turunda Adana Demirspor'u, çeyrek finalde de Gaziantep'i eleyerek yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan, Efkan, Emre Akbaba, Candeias, Wilson Eduardo

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Ziya, Ulvestad, Cofie, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare