Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir sürprize izin vermezken Trabzonspor ile Gençlerbirliği elendi.

Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi 18 Aralık cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Seri başı takımlar:

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep

Antalyaspor

Seri başı olmayanlar:

Kasımpaşa

Rizespor

Yeni Malatyaspor

Bursaspor

BB Erzurumspor

Adana Demirspor

Tuzlaspor

Konyaspor