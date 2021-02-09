Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan Başakşehir ise Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay-Gökhan-Sadık-Szalai-Novak-Ozan-Sosa-Samuel-Mert Hakan-Sinan-Thiam

Medipol Başakşehir: Mert-Muhammed-Duarte-Epureanu-Hasan Ali-Azubuike-Ndayishimiye-Fernandes-Giuliano-Gulbrandsen-Ba

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

Bu sezon tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takımlar yarı finale adını yazdıracak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir'in eşleşmesinde tur atlayan takım, yarı finalde Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.

Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.