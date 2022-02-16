Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 1 Mart Salı oynanacak Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor maçıyla kaldığı yerden devam edecek. TFF, kupada çeyrek final programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)