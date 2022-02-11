Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı sona erdi, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kaptı. Son 8'in belli olmasının ardından bugün gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor galibi - Beşiktaş-Kayserispor galibi

Alanyaspor-Gaziantep FK galibi - Sivasspor-Fatih Karagümrük galibi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.