Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yarın sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Adana Demir deplasmanında

Süper Lig\'de Alanyaspor ve Kasımpaşa dışındaki takımlar galip

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

Beşiktaş, 9-0\'ın rövaşında Granmedical Manisaspor\'un konuğu olurken, Süper Lig\'in lideri Galatasaray\'da 5-1 kazandığı ilk maçın sonrasında Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise deplasmanda 4-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u konuk edecek.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDA

Ziraat Türkiye Kupası\'nda ilk maçı 6-0 kazanan Fenerbahçe ise çarşamba günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-Lacivertli ekip Ülker Stadı\'nda oynanan ilk karşılaşmayı Alper Potuk (3) Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Ahmethan Köse\'nin golleriyle rahat kazanmıştı.

Son 16 turuna kalacak takımları belirleyen maçları 12-13 ve 14 Aralık tarihlerinde oynanacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşmalarında görev yapacak hakemlerde belli oldu. TFF\'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada kupa maçlarında görev alacak hakemler ve ilk maçların skorları şu şekilde;

YARIN

13.30 Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: (3-0) (KADİR SAĞLAM)

15.30 Bursaspor - Adanaspor: (2-0) (VOLKAN BAYARSLAN)

16.30 Boluspor - Kasımpaşa: (3-1) (ARDA KARDEŞLER)

17.30 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: (4-0) (ABDÜLKADİR BİTEGEN)

19.30 Sivas Belediyespor - Galatasaray: (1-5) (SERKAN TOKAT)

21.00 Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: (0-9) (SARPER BARIŞ SAKA)

13 ARALIK ÇARŞAMBA

13.30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: (2-1)

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Ankara Demirspor: (3-0)

16.30 Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: (1-2)

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: (1-3)

18.45 Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor: (2-4)

20.30 Adana Demirspor - Fenerbahçe: (0-6)

14 ARALIK PERŞEMBE:

13.30 Eyüpspor - Kayserispor: (2-3)

14.00 İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: (1-2)

16.00 Atiker Konyaspor - Batman Petrolspor: (3-0)

20.00 Medipol Başakşehir - Kipaş Kahramanmaraşspor: (3-1)