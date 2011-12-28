Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Trabzonspor, evinde Güngörenspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, evinde Konya Torku Şekerspor ile, Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile, Beşiktaş ise, evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.





Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan başladı. 3 tur eşleşmeleri belli oldu.



Türkiye Kupası'nda 3. Kademe kura çekimi, Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi.



32 takımın iştirak edeceği bu turda, 2. eleme turundan gelen 14 takımın, Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 sırayı alan takımlar ile, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 15. sırada tamamlayan takım ile aynı sezon Bank Asya 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3 takım da birbiriyle eşleşti.



Maçlarda normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık 2 devre uzatılacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.





10-11-12 Ocak'ta oynanacak maçlarda, turu geçen 16 takım bir üst kademeye yükselecek.



Eşleşmeler şöyle oluştu:



Gaziosmanpaşa - Antalyaspor

Ankaragücü - Kasımpaşa

Galatasaray - Adana Demirspor

Fenerbahçe - Konya Torku Şekerspor

Beşiktaş - G.Antep Belediyespor

Bugsaşspor - Manisaspor

Bursaspor - Şanlıurfaspor

Çaykur Rizespor - Gaziantepspor

Eyüpspor - Eskişehirspor

Boluspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Güngörenspor

Karabükspor - Ünyespor

Adanaspor - İstanbul Büyükşehirbelediyespor

Akhisar Belediye - Kayserispor

Samsunspor - Orduspor

Mersin İdmanyurdu - Sivasspor