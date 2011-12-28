Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Trabzonspor, evinde Güngörenspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, evinde Konya Torku Şekerspor ile, Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile, Beşiktaş ise, evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan başladı. 3 tur eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası'nda 3. Kademe kura çekimi, Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi.
32 takımın iştirak edeceği bu turda, 2. eleme turundan gelen 14 takımın, Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 sırayı alan takımlar ile, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 15. sırada tamamlayan takım ile aynı sezon Bank Asya 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3 takım da birbiriyle eşleşti.
Maçlarda normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık 2 devre uzatılacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
10-11-12 Ocak'ta oynanacak maçlarda, turu geçen 16 takım bir üst kademeye yükselecek.
Eşleşmeler şöyle oluştu:
Gaziosmanpaşa - Antalyaspor
Ankaragücü - Kasımpaşa
Galatasaray - Adana Demirspor
Fenerbahçe - Konya Torku Şekerspor
Beşiktaş - G.Antep Belediyespor
Bugsaşspor - Manisaspor
Bursaspor - Şanlıurfaspor
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
Eyüpspor - Eskişehirspor
Boluspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Güngörenspor
Karabükspor - Ünyespor
Adanaspor - İstanbul Büyükşehirbelediyespor
Akhisar Belediye - Kayserispor
Samsunspor - Orduspor
Mersin İdmanyurdu - Sivasspor