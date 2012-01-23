-Ziraat Türkiye Kupası, kulüp kasasını dolduracak ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Futbolda bu yıl 50'incisi gerçekleştirilen ve üç sezondur ''Ziraat Türkiye Kupası'' adıyla yapılan Türkiye Kupası'nda, toplam 10 milyon 500 bin dolar kulüplerin kasasına girecek, şampiyon olan takım ise 2 milyon 160 bin dolara kadar ödül kazanabilecek. AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası, bu yıl da kulüplerin kasasını dolduracak. Kupanın ödül sistemine göre, 1. ve 2. tura katılan takımlar 20'şer bin dolar, 3. tura katılanlar 85 bin dolar, 4. tura katılan takımlar 115 bin dolar, çeyrek finale katılan 8 takım 140 biner dolar, yarı finale katılan 4 takım 380 biner dolar, kupa ikincisi 900 bin dolar ve şampiyon takım 1 milyon 400 bin dolar ödül kazanacak. Bu sayede kupada toplam 10 milyon 500 bin dolar dağıtılmış olacak. Ziraat Türkiye Kupası 2011-2012 sezonu ödülleri, özellikle ''Anadolu Takımları'' için çok cazip miktarları içeriyor. Kupa maçlarının şu ana kadar olan seyrine bakıldığında da en büyük ödülün bir ''Anadolu Takımına'' gitmesi olasılık dahilinde. Yapılan hesaplamalara göre, bir Ankara takımı olan BUGSAŞ Spor, kupada en büyük ödülü alabilecek tek takım olarak kendini gösteriyor. Kupa maçlarına 1. turdan itibaren dahil olan BUGSAŞ Spor, şampiyon olması halinde her kademenin ödülünü alacağı için en büyük ödülün de sahibi olacak. -2. turdan katılanlar- Müsabakalara 2. turdan itibaren katılan Boluspor ile Çaykur Rizespor da hem kupayı, hem 2 milyon 140 bin doları hedefliyor. Bu kulüpler, 1. tur maçlarını oynamadıkları için, şampiyon olmaları halinde alınabilecek en büyük ödülden sadece 20 bin dolar az bir paranın sahibi olacak. -''4 Büyükler'' en çok 2 milyon 120 bin dolar alacak- Kupa şampiyonunun Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan biri olması halinde ise şampiyon takım en çok 2 milyon 120 bin dolar alacak. Söz konusu kulüpler, kupa maçlarına 3. turdan itibaren dahil oldukları için, 1. ve 2. tura katılım ödülü olan 40 bin dolardan mahrum kalacak. -Hangi kulüp, ne kadar kazandı?- Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmaları, 12 Ocak'ta yapılan Fenerbahçe-Konya Torku Şekerspor maçıyla sona ermişti. Kupada 4. tura katılan takımlardan BUGSAŞ Spor, şu ana kadar 125 bin dolar, Boluspor ile Çaykur Rizespor 105 bin dolar, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Kayserispor, Medical Park Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Beşiktaş, Samsunspor, Bursaspor ve Galatasaray ise 85'er bin dolar ödül kazandı. -50. yılda yeni statü- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yenilenen Türkiye Kupası statüsünde grup maçları kaldırıldı. Bu sezon eleme usulüne göre yapılacak kupada, tüm profesyonel liglerden 57 takım mücadele ediyor. İlk 4 eleme turunun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü eleme turunda tur atlayan 8 takım arasında, TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Kupada yarı final müsabakaları da çeyrek finalde tur atlayan 4 kulüp arasında, TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura çekimi sırasında belirlenecek. 50. Türkiye Kupası finali ise yarı finalde tur atlayan iki takım arasında tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak.