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Spor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak

28 Kasım 2016 18:21

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ayrı grupta ilk hafta karşılaşmaları, 29-30 Kasım ve 1 Aralık Perşembe günleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, A Grubu, Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor,
B Grubu, Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor,
C Grubu, Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor,
D Grubu, Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor,
E Grubu, 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor,
F Grubu, Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor,
G Grubu, Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor,
H Grubu da Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor'dan oluşuyor.

 

İlk haftanın maç  programı

 

29 Kasım Salı

12.30 Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir (12 Haziran)
14.30 Ümraniyespor-Aydınspor 1923 (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.45 Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
18.30 Kayserispor-Boluspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş (İsmetpaşa)

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor-24Erzincanspor (Tuzla Belediye)
14.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (GAP Arena)
14.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
16.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray-Elazığspor (Türk Telekom Arena)
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa (15 Temmuz)
14.00 Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)
16.00 Çaykur Rizespor-İnegölspor (Çaykur Didi)
18.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)
20.30 Trabzonspor-Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)

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