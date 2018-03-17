Ziraat Türkiye Kupası final maçının hangi şehirde oynanacağı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın 9 Mayıs’ta oynanacak final karşılaşmasına Diyarbakır ev sahipliği yapacak. Kupa finalinin Diyarbakır’da oynanacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Yaklaşık 1 yılın ardından Diyarbakır’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin ilk kongresinde yaptığı konuşmada, “Ziraat Türkiye Kupası’nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final maçı Diyarbakır’da yeni stadımızda yapılacak” dedi.
Ziraat Kupası yarı final maçlarında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etmiş; Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2-2 berabere kalmıştı.