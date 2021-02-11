Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Oğuzhan'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor, Abdülkerim'in 18. dakikadaki golüyle maça beraberliği getirdi. Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve maç uzadı. Uzatmalarda Beşiktaş maçı alarak tur atladı.

Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 biten maçta Konyaspor'u penaltılarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Başakşehir ile eşleşti.

Hafta sonu ligde karşılaşan ve futbolseverlere kısır bir maç izlettiren iki takım kupada karşılaşmaya hızlı başladı.

Beşiktaş 13. dakikada Oğuzhan ile öne geçti. Konyaspor bu gole 17. dakikada stoperi Abdülkerim ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Fakat hızlı başlayan maçta tempo çabuk düştü. Hem ilk yarı, hem de 90 dakika 1-1 sona erdi.

Uzatma anlarında Beşiktaş daha baskılı gözükse de turu getirecek golü bulamadı. 120 dakika sonunda eşitlik bozulmayınca, kazanan penaltı atışları sonunda belirlendi.

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Necip penaltılarda hata yapmazken, Mensah topu kaleci Eray'a nişanladı.

Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışlarını gole çevirdi, Kravets, Skubic ve Abdülkerim ise isabet sağlayamadı.

Abdülkerim'ın auta giden penaltısının ardından Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Başakşehir ile karşılaşacak.

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.