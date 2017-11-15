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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur programı açıklandı

Maçlar, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak

15 Kasım 2017 20:22

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda oynanacak ilk maçların programı belli oldu.

28 Kasım’da Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor’u; Galatasaray ise Sivas Belediyespor’u konuk edecek. 29 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. 30 Kasım’da ise Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında olacak.

 Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk müsabakaların programı şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker Stadyumu)

30 Kasım Perşembe

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (12 Şubat)

19.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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