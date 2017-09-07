Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig\'den eklenecek 8 takım 4. Tur\'da mücadele edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çaykur Rizespor - Nevşehir Spor Gençlik

Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçuklu

Akın Çorap Giresun - Cizre Spor

Payasspor - Amed Sportif

Hatayspor - Ergene Velimeşespor

Kemerspor - Sivas Belediye

Samsunspor - Ankara Demirspor

Bergama Belediye - Sarıyer

Altınordu - Sultanbeyli Belediye

Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor

Tokatspor - Kahramanmaraşspor

Altay - BB Erzurumspor

Eyüpspor - Sakaryaspor

Sancaktepe Belediye - Elazığspor

Bandırmaspor - Çorum Belediye

Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor

Menemen Belediye - Darıca Gençlerbirliği

Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor

Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu

Batman Petrolspor - Göztepe

Demir Grup Sivasspor - Bugsaşspor

Yeşil Bursa - Karşıyaka

Boluspor - Sinopspor

Erzin Belediye - Fatih Karagümrük

Mersin İdman Yurdu - Orhangazi Belediye

Kozan Belediye - Adanaspor

Gaziantepspor - Tire 1922

Muğlaspor - Etimesgut Belediye

Denizlispor - Düzcespor

Kızılcabölükspor - Ümraniyespor

Hacettepe - Yeni Altındağ Belediye

Bucaspor - Pendikspor

Adana Demirspor - Bayrampaşa

Diyarbekirspor - İstanbulspor

Şanlıurfaspor - Pazarspor

Van Büyükşehir Belediye - Kayserispor

Balıkesirspor - Kars 36

Fethiyespor - Nazilli Belediye

Keçiörengücü - Silivrispor

SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediye

Kastamonuspor - Ofspor

İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kocaeli Birlikspor - Edirnespor

Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü

Manisaspor - Arsinspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep

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İSTANBUL, (DHA)