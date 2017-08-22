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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur maçları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 2017-2018 Sezonu 1

22 Ağustos 2017 23:28

İSTANBUL,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 2017-2018 Sezonu 1. tur maçları tamamlandı. 1. tur müsabakaları sonunda rakiplerini eleyen 21 takım, 2. turda mücadele etmeye hak kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri, yarın saat 13.30\'da Orhan Saka Amatörler Evi\'nde yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Kura çekimine 1. tur müsabakaları sonrası tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig\'den 45 takım olmak üzere toplam 66 takım katılacak. 2\'nci turda maçlar 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. 
Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci turda alınan skorlar şu şekilde: 
Sinopspor-Yeni Amasyaspor: 4 - 2
Iğdır Arasspor-Kars 36 Spor: 2 - 5
Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor: 3 - 1
Mardin 47 Spor-Siirt İl Özel İdare: 0 - 2
Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği: 3 - 0
Muşspor-Dersimspor: 3 - 1
Ağrı 1970 Spor-62 Pertekspor: 2 - 0
Arsinspor-Yeni Orduspor: 5 - 3
Modafenspor-Edirnespor: 0 - 1
Ergene Velimeşespor-Erokspor: 3 - 2
Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor: 4 - 1
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor: 2 - 1
Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor: 3 - 2
Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1 - 1 (6 - 7 penaltılar)
Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor: 2 - 1
MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959: 0 - 3
Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor: 3 - 2
Kırşehir Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0 - 1
Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik: 0 - 0 (3 - 4 penaltılar)
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor: 1 - 0
Osmaniyespor-Adıyaman 1954 Spor: 2 - 0
 

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