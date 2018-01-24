Ziraat teknikeri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA\'da, otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü, ziraat teknikeri Osman Topaloğlu yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Evren ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesi yönüne seyreden Osman Topaloğlu yönetimindeki 40 EH 880 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Şuayip Olgun yönetimindeki 68 DL 800 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Evren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde görevli ziraat teknikeri Osman Topaloğlu yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Şuayip Olgun yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.



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