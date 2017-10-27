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Ziraat Odası Başkanı, kardeşinin katilini öldürdü (2)

TUTUKLANDI Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver'i öldüren Mehmet Emin Kaya'yı tabancayla vurarak öldüren Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

27 Ekim 2017 19:29

TUTUKLANDI
Konya\'nın Seydişehir İlçesi\'nde 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver\'i öldüren Mehmet Emin Kaya\'yı tabancayla vurarak öldüren Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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