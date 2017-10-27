T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ziraat Odası Başkanı, kardeşinin katilini öldürdü

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA'da Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 53 yaşındaki Ahmet Ünver, 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver'i öldüren 52 yaşındaki Mehmet Emin Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü

27 Ekim 2017 14:20

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 53 yaşındaki Ahmet Ünver, 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver\'i öldüren 52 yaşındaki Mehmet Emin Kaya\'yı tabancayla vurarak öldürdü. Ünver ardından jandarma karakoluna gidip teslim oldu.
2005 yılı Ekim ayında bir gazinoda eğlendikten sonra evine dönen  3 çocuk babası çiftçi 43 yaşındaki Mehmet Ünver, Mehmet Emin Kaya tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından yakalanan Mehmet Emin Kaya, ilk ifadesinde \"Namus meselesi için öldürdüm\'\' dedi.
12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Mehmet Emin Kaya, dün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi\'ndeki tarlasından evine dönen öldürdüğü Mehmet Ünver\'in kardeşi Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver ile karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. İddiaya göre Mehmet Emin Kaya, \"Kardeşini öldürdüm, seni de öldüreceğim\" diyerek Ahmet Ünver\'e bıçakla saldırmaya kalkıştı. Bunun üzerine Ünver, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından evinin önüne gelen Ünver, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp peşinden gelen Kaya\'nın üzerine 2 el ateş etti. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ünver de jandarma karakoluna gidip teslim oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNKONYA DHA KONYA Seydişehir Ziraat Odası BaşkanıAhmetMehmetMehmet Emin KayaEkimEmin KayaOlayınKesecik MahallesiSeydişehir Ziraat Odası Başkanı AhmetBununYaşananKayaBacakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24