-ZİRAAT ODASI "TARIM MÜZESİ" KURACAK TARSUS (A.A) - 14.11.2010 - Mersin'in Tarsus ilçesi Ziraat Odası, Türkiye'nin tarımda nereden nereye geldiğinin genç kuşak tarafından daha iyi anlaşılması için ''Tarım Müzesi'' kurmaya hazırlanıyor. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yaptığı açıklamada, Tarım Müzesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini, müzede, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bugüne kadar kullanılan tarım araçları ve malzemelerinin sergileneceğini bildirdi. Ergezer, tarımla ilgili kültürel ve tarihsel değer taşıyan materyalleri toplayarak, bunları muhafaza etmek, sergilenmesini ve eğitimde kullanılmasını sağlamak amacıyla başlattıkları çalışmaya her kesimden destek beklediklerini belirtti. Şu anda ellerinde yıllar öncesine ait at arabası, eşek arabası, yaba, saban, köten, çapa, tırmık gibi çok sayıda materyal bulunduğunu kaydeden Ergezer, ''Köylerde araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda eski traktörler, alet ve edevatları topluyoruz. Bu müze sayesinde, teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesinin tarımı hangi ölçüde etkilediğini görsel olarak kanıtlayacağız'' dedi. Ergezer, bu projede geç bile kalındığını, aslında yıllar öncesinden hayata geçirilmesi gerektiğini savunarak, ''Tarsus tarım konusunda dünyanın önde gelen yörelerinden biri. Tarsus, dünyada 45 çeşit ana ürünün yetiştirildiği özel bir şehir. Tarımda böylesine özel bir yere sahip olan ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ilçemize 'Tarım Müzesi'nin kurulması bize önemli bir prestij kaynağı olacak'' diye konuştu. Müze için bir dönümlük alan belirlediklerini ifade eden Ergezer, bu alana kurulacak müzenin kapalı alanının 500 metrekare olacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Oluşturacağımız tarım müzesi, Türkiye'deki Ziraat Odaları içinde bir ilk olacak. Geçmişteki olanaklarla bir günde bir traktörle 300 dönüm arazi bir ayda işlenirken, bugün 300 dönümlük alan bir günde işleniyor. Tarımda nereden nereye geldiğimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatacak olan bir müze oluşturacağız. 150 bin dolar dolayında bir bedel ile hayata geçireceğimiz Tarım Müzesi'nde, insan gücünden, bugün ulaştığımız modern teknolojiyi yan yana getirip mukayese etme imkanı bulacağız.'' Ergezer, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Türkiye'de yaşanan tarımsal mekanizasyondaki değişim sürecini gösteren çok sayıdaki malzemenin, Tarım Müzesi'nin çekirdeğini oluşturacağını belirterek, ''Kuracağımız Tarım Müzesi'nde maddi değeri ölçülemeyecek çok sayıda yerli ve yabancı materyalleri ve ekipmanlar bulunacak'' diye konuştu.