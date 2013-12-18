T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan Ziraat Kupası'nda gruplara kaldı

Balıkesirspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, 4-0'lık galibiyetle gruplara kaldı

18 Aralık 2013 21:57

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PTT 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u konuk etti.
Balıkesirspor'u konuk eden Galatasaray, maça yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktı. İtalyan  teknik direktör Roberto Mancini, as futbolcularını dinlendirirken, karşılaşmada bu sezon az süre alan oyunculara görev verdi.
Galatasaray, Emre Çolak (29'), Umut Bulut (54'), Albert Riera (69') ve Bruma'nın (93') golleriyle Balıkesirspor karşısında 4-0'lık galibiyet kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi moral buldu.

ETİKETLER

galatasarayziraat kupasımaçgollerözet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24