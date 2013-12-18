Aslan Ziraat Kupası'nda gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PTT 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u konuk etti.

Balıkesirspor'u konuk eden Galatasaray, maça yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktı. İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, as futbolcularını dinlendirirken, karşılaşmada bu sezon az süre alan oyunculara görev verdi.

Galatasaray, Emre Çolak (29'), Umut Bulut (54'), Albert Riera (69') ve Bruma'nın (93') golleriyle Balıkesirspor karşısında 4-0'lık galibiyet kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi moral buldu.