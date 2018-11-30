Tarım ve Orman Bakanlığı, ilk 20 bine giren ve ziraat fakültelerini tercih eden öğrencilere burs verilmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" diye konuştu.