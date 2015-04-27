Ziraat, Etiyopya'daki ilk yabancı banka olacak

Ziraat Bankası, Etiyopya'da ofis açacak ve bu ülkede bankacılık yapmak için lisans alan ilk yabancı banka olacak.

Türkiye-Etiyopya İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ziraat Bankası’nın Etiyopya'da ofis açacağını ardından bu ülkede bankacılık yapmak için lisans alan ilk yabancı banka olacağını söyledi.

Ziraat Bankası yurtdışında son olarak Azerbaycan'da banka kuruyor. Ziraat Bankası'nın Azerbaycan'da açacağı banka, toplam değeri 50 milyon manat (yaklaşık 47 milyon dolar) olan kuruluş sermayesi ile faaliyete başlayacak.

‘Dolardaki artış enflasyonu etkilemez’

Dolardaki artışı da değerlendiren Zeybekci, “Kur bizden kaynaklı dalgalanmıyor; ihracat, ithalat ve enflasyona etkisi olması gayet muhtemel, bunda endişe edecek bir şey görmüyoruz” dedi.

Bakan Zeybekci, “Kurun Nisan enflasyonuna etkisini mevsimsel etki ve diğer sektörlerdeki olumlu gelişmeler nötralize edecek; Nisan enflasyonu ile ilgili ekstra negatif sonuç olmayacak” diye konuştu.