-ZİRAAT BANKASI'NIN KARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Ziraat Bankası, 2010 yılı ilk 6 aylık dönemi için net 1 milyar 911 milyon lira kar açıkladı. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle sektör net karının yüzde 16'sını tek başına üreten Ziraat Bankası'nın toplam aktiflerinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 133 milyar liraya ulaştığı kaydedildi. Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, The Banker dergisinin, her yıl yayımladığı dünyanın en büyük 1000 banka listesinin Temmuz 2010 sayısında, (2009 yıl sonu konsolide rakamlarına göre), Ziraat Bankası'nın "Best profits on average capital" (en iyi ortalama sermaye karlılığı) sıralamasında batı Avrupa birincisi ve dünya altıncısı olarak yer aldığı belirtildi. -BANKANIN TAKİP ORANI YÜZDE 1,5- Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, kredilerde yaşanan büyük gelişmeye ve bu gelişmenin kriz şartlarında da sürdürülmesine rağmen bankanın takip oranının yüzde 1,5 ile sektör oranı olan yüzde 4,4'ün altında kalmaya devam ettiğini kaydetti. -HAFTALIK 1,2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ KULLANDIRIMI- Bu dönemdeki kredi hacminin, 2009 yılının da üzerine çıkarak haftalık ortalama 1,2 milyar lirayı aştığını anlatan Çağlar, bu kapsamda tarımsal kredilerde haftalık kredi kullandırımının 182 milyon liraya, bireysel kredi kullandırımının ise 444 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. -BİN 500 KİŞİYE YENİ İSTİHDAM- Bu yıl bin 500 kişiye iş imkanı sağlanarak personel sayısının 22 bin 51'e ulaştığı belirtilen açıklamada, bankanın yılın kalan yarısında yaklaşık bin kişiye daha iş imkanı sağlayacağı anlatıldı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, açıklamasında, bugün gelinen noktada krizin etkilerinin tamamen ortadan kalkmaya başladığını ve Türkiye'nin yurt dışından bu anlamda "ayrışmaya" başladığını dile getirdi. Çağlar, bu gelişmeyi kendilerine gelen yatırım talepleri ve bireysel kredi taleplerinden de izleyebildiklerini belirterek, önümüzdeki dönemi "kalıcı büyümenin" söz konusu olacağı bir dönem olarak gördüklerini kaydetti.