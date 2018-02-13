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Ekonomi

Ziraat Bankası'nın Çin'den aldığı kredinin 400 milyon doları hesaba geçti

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - Ziraat Bankası, Çin'in en büyük bankalarından China Development Bank ile anlaştığı 600 milyon dolarlık kredinin ikinci dilimi olan 400 milyon dolarlık bölümünün 9 Şubat'ta banka hesaplarına geçtiğini açıkladı

13 Şubat 2018 12:28

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - Ziraat Bankası, Çin\'in en büyük bankalarından China Development Bank ile anlaştığı 600 milyon dolarlık kredinin ikinci dilimi olan 400 milyon dolarlık bölümünün 9 Şubat\'ta banka hesaplarına geçtiğini açıkladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bankamız kaynak çeşitliliğini arttırmak maksadıyla uluslararası kuruluşlardan ikili doğrudan kredi teminine devam etmektedir. Bu kapsamda Aralık ayında China Development Bank ile anlaşılan 600 milyon dolarlık kredinin ikinci dilimi olan 400 milyon dolar 9 Şubat 2018 tarihinde Bankamız hesaplarına geçmiştir. Uygun koşullarla temin edilen kredinin vadesi 3 yıldır.\"

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