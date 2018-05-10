Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konut kredisi faizlerini düşürdü

Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Banka, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, Ziraat Bankası’nın faiz indirimi karara sonrası yaptığı açıklamada “Konut faizlerinin yüzde 1 oranının altına çekilmmiş olması, inşaat sektörüne verilen desteği bir kez daha gösteriyor. Yüzde 1 oranın altındaki faizlerle satışların açılacağına inanıyorum. Canlanan inşaat sektörünün tüm sektörlere de hareket getireceğini düşünüyorum” dedi.