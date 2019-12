Ziraat Bankası'ndan rekor kâr

T24 - Geçen yıl 3.5 milyar lira kâr açıklayan Ziraat Bankası rekora imza attı. Bankanın “yüzyılın kârı”nı elde ettiğini söyleyen Genel Müdür Can Akın Çağlar, “Ziraat Bankası olarak yüzyıldır böyle bir kâr elde etmediğimizi düşünüyoruz. Brüt kârımız 4 milyar 417 milyon lira. Rekoru kredilerle kırdık” dedi



Ziraat Bankası’nın 2009 yıl sonu net karı 3.5 milyar lira olurken, banka rekor listesinde ilk sıraya yerleşti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, dün gerçekleştirdiği toplantıda, bankanın 2009 yılı faaliyet sonuçlarını ve 2015’e kadar 5 yıllık genel vizyonunu açıkladı. Bankanın “yüzyılın kârı”nı elde ettiğini söyleyen Çağlar, “Banka olarak yüzyıldır böyle bir kâr elde etmediğimizi düşünüyoruz. Brüt kârımız 4 milyar 417 milyon lira, vergi karşılığı olan 906 milyon lira düşüldükten sonra net kârımız 3 milyar 511 milyon liradır” diye konuştu.



Çağlar, “Artık yüzde 40’ı kredilerden, yüzde 58’si ise mevduattan ve menkul kıymetlerden elde ettiğimiz faiz gelirlerine ulaştık. İlerleyen dönemde kredilerdeki bu artan ivme devam ettiği süre içinde menkul kıymetlerdeki payımızı sektör içinde azalttıkça bu oran tersine doğru gelişmeye devam edecek” dedi. Çağlar, 2002’de bu oranın yüzde 87’sinin menkul değerler cüzdanından, yüzde 6’sının kredilerden oluştuğunu söyledi.





Kredi artış oranı yüzde 19.5



Genel Müdür Can Akın Çağlar, bankanın kar rakamlarıyla ilgili “kârın büyük bölümü menkul kıymet faiz gelirinden” olduğu iddialarını da gündeme getirdi. Bunun tam tersinin geçerli olduğunu vurgulayan Çağlar, “Menkul kıymetlerden elde ettiğimiz kâr miktarı 2008’de 8.2 milyar lira idi. Ancak 2009 yılında bu rakamda bir artış olmadı. Bu miktar hiç değişmedi. Yani artış oranı sıfır. Oysa kredilerden elde ettiğimiz kâr oranını yüzde 25 artırarak 2008 yılında 4.4 milyar’dan 2009 yılında 5.5 milyar liraya çıkardık” dedi.



2009’da bankacılık sektörünün dağıttığı kredi hacmi yüzde 6.4 artarken, Ziraat’te kredi artış oranı yüzde 19.5 olduğuna dikkat çeken Çağlar, tarımsal kredilerin yüzde 21.2’lik artışla 7.8 milyar liraya, ticari kredilerin yüzde 9.4’lük artışla 8.3 milyar liraya, bireysel kredilerin ise yüzde 26.3’lük artışla 16.9 milyar liraya ulaştığını söyledi.



“Tombul kedi değiliz"



Can Akın Çağlar, “Obama’nın deyimiyle bankanın ’tombul kedi’ olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Daha katedebilecek çok mesafe görünüyor. O yüzden daha tombullaşmaya çok ihtiyacımız var” dedi.





KOBİ’lerin bankası oldu



* Ziraat Bankası’nın ticari kredileri 2009 yılsonu itibarıyla 8.3 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ kredilerinin bakiyesi 2.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 1 yıllık dönemde sektörde yüzde 1 daralma yaşanan KOBİ kredilerinde banka yüzde 12’lik artış oranı sağladı. 2009’da KOBİ kredi hacmi haftalık ortalama 109 milyon TL kullandırımla 5.1 milyar TL olarak gerçekleşti.



* KOSGEB işbirliği ile düzenlenen “KOBİ Destek Kredisi” programındaki 100 bin KOSGEB’liden 27 bini Ziraat’i tercih etti.



* Tarımsal kredi bakiyesi yüzde 21’lik artışla 7.7 milyar TL’yi aştı. 2008’de 109 milyon TL olan haftalık ortalama tarımsal kredi kullandırımı 155 milyon TL’ye yükseldi.





Balkan ve KÖrfez ülkelerİnde büyüyecek



Zİraat Bankası’nın 2010-2015 dönemine ilişkin 5 yıllık vizyonunu da açıklayan Can Akın Çağlar, iki temel stratejiden söz etti. Buna göre Ziraat, yurtiçinde “her alanda en az sektör kadar büyüyecek” ve yurtdışında yerel gücünü bölgesel güce dönüştüren bir banka olacak. Bankanın yurtdışı hedeflerini de anlatan Çağlar, yerel güçlerini yurtdışında bölgesel güce dönüştüreceklerini söyledi. Çağlar, özellikle Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuyetler’de banka kuracaklarını ya da şube açacaklarını belirtti.



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’in, kamu bankalarının Balkanlarda ve yurtdışında etkin olamayacağı şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de Çağlar, “Şu da bir gerçek ki biz 46 yıldır kamu bankası olarak Türkiye’de bu dinamizmi gösteren bankaların yurtdışında da benzer dinamizmi göstereceğini düşünüyorum” dedi.





Bu yıl da yine kâr sürprizi olur



Krizin ardından bankaların 2010’da, 2009’daki kadar yüksek kârlar edemeyecekleri yönündeki tahminleri değerlendiren Can Akın Çağlar, ”Ocak ve Şubat’ı göz önüne alarak, bu yıl da sektörün 2009’daki gibi kâr edebileceğini“ söyledi. Çağlar, sektörün 2009’un ilk 2 ayıyla başa baş performans gösterdiğine dikkat çekti.





36 milyar liralık kredi dağıttı



Zİraat Bankası Genel Müdür Can Akın Çağlar’ın açıkladığı rakamlara göre, bankanın 2009 yılı karnesi şöyle:



* Bankanın toplam aktifleri 2008’e göre yüzde 19 artarak 124.5 milyar TL’ye yükseldi.



* Ziraat, TL kredilerde sektör liderliğini yakaladı. Bankanın toplam kredileri bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 36 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde sektörün artış oranı yüzde 6’ydı.



* Ziraat Bankası kredilerinin yüzde 25’i Marmara Bölgesi’nde, yüzde 75’i diğer bölgelerde kullanıldı. 428 ilçe ve beldede kredi ihtiyacı sadece Ziraat tarafından karşılandı. 2009 yılı boyunca kredi hacmi, haftalık 1 milyar TL’nin altına düşmedi. Yılın son çeyreğinde bu rakam 1.4 milyar TL civarında gerçekleşti.



* Ekonomik krizde referans dönem olarak kabul edilen Eylül 2008-Haziran 2009 döneminde sektörde sağlanan 7.5 milyar TL kredi artışının 5 milyar TL’si, yani yüzde 67’si Ziraat Bankası kredilerinden oluştu.



* 2009’da ödeme kolaylığı paketi ile toplam 172 bin 600 kişinin 2.7 milyar TL tutarındaki kredi borcu yeniden yapılandırıldı.



* Takipteki kredilerin oranı yüzde 1.9 oldu. Aynı dönemde bankacılık sektöründe bu oran yüzde 5.2 olmuştu.



* Ziraat, bireysel kredilerde sektör lideri oldu. Bireysel krediler 2009 yılında yüzde 26 oranında artarak 16.9 milyar TL’ye yükseldi.