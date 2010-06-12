Ziraat Bankası'ndan Ortadoğu şubeler

T24 - Türk-Arap Forumu’nda temelleri atılan ‘serbest dolaşım’ şimdiden meyve verdi. İstanbul’da 21 ülkenin katılımıyla yapılan Türk-Arap İşbirliği Forumu’na (TAF) Türk bankaları damgasını vurdu.



Star'ın haberine göre, Suriye, Ürdün ve Iraklı bakanlar, Türk bankalarını ülkelerine çekmek için bir dizi görüşme yaparken ilk adımı da Ziraat Bankası attı. Ziraat Bankası, Suriye’de ortak banka kurmak için yakında masaya oturacak. Önceki gün başlayan ve Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye arasında serbest ticaret ve serbest vize bölgesi oluşturulması kararı çıkan İşbirliği Forumu dün sona ererken, ‘serbest dolaşım’ kararının ekonomik alana ilk yansıması bankacılıkta oldu. Suriye Maliye Bakanı Muhammed el-Hüseyin, Ziraat Bankası ile ortak banka kurmak için iki hafta içinde biraraya geleceklerini açıkladı. Hüseyin, “Kurulacak bankada Ziraat Bankası’nın payı yüzde 60 olacak” dedi.





Yasa değişti, işbirliği başladı



Hüseyin önceki gün de Türk bankalarının Suriye’deki bankalarla ilgilendiklerini belirterek, bu kapsamda Ziraat Bankası ve Akbank ile görüşeceklerini söylemişti. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de yaptığı açıklamada, Suriye’de banka alma konusunda görüşmelerin sürdüğünü ancak şu anda somut bir gelişme olmadığını duyurmuştu.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bir süre önce yabancı bankaların payını yüzde 60’a yükselten düzenlemeyi onaylamış, ardından da Türk ve Suriyeli banka yöneticileri, Şam’da bir araya gelerek işbirliği yolunda ilk adımı atmıştı. Bu görüşmelerin ardından Türk bankaları Suriye’de şube ya da ortaklık için harekete geçmişti. İş Bankası, Suriye’nin başkenti Şam’da temsilcilik açmak için BDDK izin alırken Halkbank ve Vakıfbank da bu konuda incelemelerini sürdürüyor.





Suriye'de kamunun ağırlığı fazla



Suriye’de halen bankacılık sisteminde devletin ağırlığı sürüyor. Ülkede Aralık 2002’de özel bankaların kurulabilmesine ilişkin yasa onaylanmış, ancak yabancı yatırımcıların söz konusu bankalara en fazla yüzde 49’una sahip olmasına izin verilmişti. Bu oran bu yıl başında ise suriye Lider Esad tarafından yüzde 60’a çıkarılmıştı.





Baasri: Bankacılıkta işbirliğini güçlendirelim



Lübnan Merkez Bankası İkinci Başkan Yardımcısı Muhammed Baasiri, Türkiye ve Arap dünyası arasında işbirliğinin artırılması konusunda bankacılık sektörü açısından bölgelerarası bankacılığın yeni şubelerle ve ittifaklarla güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Baasiri, 5. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması konusundaki çabaların pratiğe dönüştürülmesinin önemine işaret ederek “Türk bankaları Arap dünyasında şubeler açmalı, Arap bankaları Türk piyasasına girmeli” dedi.







